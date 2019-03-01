شرطة الانبار: اعتقال 5 مطلوبين بعملية دهم وتفتيش جنوبي الرمادي

2019/03/01 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،اليوم الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 5 مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق جنوبي مدينة

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