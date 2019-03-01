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القبض على والدة شاكر وهيب وشقيقته اثناء محاولتهما التسلل الى العراق

العراقامن

القبض على والدة شاكر وهيب وشقيقته اثناء محاولتهما التسلل الى العراق

الجمعة 1 مارس 2019 - 15:27

صورة إرشيفية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على والدة وشقيقة الإرهابي الخطير شاكر وهيب، أثناء محاولتهما التسلل من سوريا إلى العراق بمستمسكات مزورة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقته "الغدير"، إن "مفارز الاستخبارات في الفرقة 15 وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على والدة وشقيقة الإرهابي الخطير والقيادي بعصابات داعش الإرهابية شاكر وهيب، أثناء اندساسهن بين مجموعة حاولت التسلل من الحدود بمستمسكات مزورة".وأضافت "بعد تقاطع المعلومات وتكثيف التحقيق اعترفن بأنهن والدة وشقيقة الإرهابي المذكور حيث اعترفت والدته بأنها التقته آخر مرة عام 2017 في القائم".انتهى...س ح

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