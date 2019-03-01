اعتقال 5 مطلوبين بعملية دهم وتفتيش جنوبي الرمادي

2019/03/01 | 15:57

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بغداد : سومر نيوز

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 5 مطل...

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