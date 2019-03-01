2019/03/01 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيريز يرفع الحصانة عن جاريث بيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة : سومر نيوز
كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، فل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بيريز يرفع الحصانة عن جاريث بيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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