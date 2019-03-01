الاستخبارات العسكرية: القبض على احد اهم المشاركين في جريمة

2019/03/01 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بـ"ابو سمية" احد ما يسمى بأمراء عصابات داعش الارهابية، في ناحية ربيعة بالموصل، مبينا إن المتهم يعد ابرز المشاركين في مجزرة سبايكر.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ، تمكنت بعملية نوعية تميزت بالدقة والتخطيط السليم، من القبض على احد امراء داعش المهمين والخطرين بعد استدراجه من سوريا والايقاع به في ناحية ربيعة بالموصل".

واضاف البيان، أن "الإرهابي يعد من العناصر الرئيسية التي شاركت بمجزرة سبايكر"، لافتا الى أنه "شارك مع اشقائه الارهابيين بالعديد من عمليات الخطف والقتل".

وتابع أن "اشقاءه احدهم امير في عصابات داعش الارهابية ، والاخر مسؤول عن زرع العبوات في تكريت واحد المشاركين بمجزرة سبايكر، فيما يتواجد شقيقه الثالث حاليا في الباغوز السورية هو من المشاركين بمجزرة سبايكر ايضا".

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