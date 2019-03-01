الخارجية الاميركية تلمح لوجود  ”حمزة بن لادن“في إيران

2019/03/01 | 15:57

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واشنطن-عراق برس-1آذار/مارس: ألمح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، أن حمزة بن لادن -نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن- ربما ذهب إلى إيران، في خضم قيادته المحتملة للتنظيم المتطرف.

وتعليقًا على إعلان الولايات المتحدة مكافأة مالية للإدلاء بمعلومات عن حمزة بن لادن، رجح إيفانوف أن يكون حمزة موجودًا في المنطقة الحدودية الواقعة بين باكستان وأفغانستان.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: ”إن حمزة ربما استطاع أيضًا الذهاب إلى إيران”.



وفقًا لما ذكر تقرير لشبكة ”بي بي سي“.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على حمزة بن لادن، معتبرة إياه القائد المحتمل لتنظيم القاعدة.

ونشرت السلطات الأميركية عبر الموقع الحكومي ”مكافآت للعدالة“ صورًا لحمزة بن لادن برفقة بيان المكافأة باللغات العربية، الفارسية، الأوردية والإنكليزية، بعنوان: ”مطلوب..



مكافأة تصل إلى مليون دولار“.

وكان حمزة بن لادن قد توعد الولايات المتحدة في تسجيل صوتي، بشن هجمات داخل أراضيها وخارجها، وهدد بالانتقام لوالده الذي قتل مطلع مايو 2011 في منزل كان يقيم فيه وعائلته في بلدة ”أبوت آباد“، قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد.انتهى (1)

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