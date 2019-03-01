علاوي يحذر من ” قنبلة موقوتة ” قد تنفجر في اي لحظة

2019/03/01 | 15:57

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اربيل -عراق برس-1آذار/ مارس: قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة ، أن العملية السياسية الحالية لم تعد تمثل جميع المجتمع العراقي، فيما حذر من عدم تحسين أوضاع المجتمع العراقي، والتي وصفها بأنها “قنبلة موقوتة” قد تنفجر بأية لحظة.

وقال علاوي في كلمته خلال منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، إن “هناك عدة مشاكل يعاني منها العراق، فنحن نتحدث عن علاقات جيدة بين بغداد وأربيل، ولا نعرف كيف نقوم بذلك”.

وأضاف أن “هناك أزمة اقتصادية على الأبواب، وانتشار واضح للمخدرات، وهناك بطالة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد الإداري والمالي الفظيع”.

ولفت الى أن “العراق أصبح ساحة للقوى المعارضة لإيران، والقوى التي تساندها”، مبينا أن “المشاكل القادمة قد تعصف بوحدة العراق وسلامته”.

وحذر علاوي من “عدم تحسين أوضاع المجتمع العراقي، على كافة المستويات”، فيما وصفها بأنها “قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة”.انتهى (1)

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