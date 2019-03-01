فريق الزوراء يتوجه إلى إيران تحضيرا لمواجهة ذوب أهن ضمن بطولة اسيا للاندية

2019/03/01 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه ظهر اليوم الى العاصمة الايرانية طهران وفد نادي الزوراء تحضيرا لمواجهة فريق ‏/ذوب أهن / ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أندية أبطال أسيا المقررة يوم الاثنين المقبل في ‏مدينة أصفهان.‏ وكانت إدارة الزوراء قد تعاقدت مع الطاقم الفني المؤلف من حكيم شاكر مدربا ويساعده كل ‏من صفاء عدنان وحيدر عبد الأمير وعامر عبد […]

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