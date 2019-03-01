جهاز مكافحة الارهاب يرد على أنباء ’’اعتداء’’ أحد منتسبيه على ضابطين في كركوك

2019/03/01 | 16:00

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بغداد اليوم- بغداد

رد جهاز مكافحة الارهاب، الجمعة (1 اذار 2019) على أنباء اعتداء أحد منتسبيه، على ضابطين بشرطة كركوك،...





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