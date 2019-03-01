English | كوردى


مصدر امني : نشاط خلايا داعش يتمركز في / 3 / مناطق في ديالى
2019/03/01 | 16:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر امني في ديالى ان نشاط خلايا داعش النائمة يتمركز في ثلاث مناطق من المحافظة .

وقال لمراسل وكالة وطن اليوم ان مناطق حمرين والزور وريف خانقين شمال شرقي بعقوبة تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية نتيجة تصاعد نشاط داعش في تلك المناطق .

مؤكدا ان القوات الامنية لعبت دورا مهما في القضاء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني : نشاط خلايا داعش يتمركز في / 3 / مناطق في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني : نشاط خلايا داعش يتمركز في / 3 / مناطق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).

كامل التفاصيل في: وكالة وطن ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا