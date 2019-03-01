2019/03/01 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في ديالى ان نشاط خلايا داعش النائمة يتمركز في ثلاث مناطق من المحافظة .وقال لمراسل وكالة وطن اليوم ان مناطق حمرين والزور وريف خانقين شمال شرقي بعقوبة تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية نتيجة تصاعد نشاط داعش في تلك المناطق .مؤكدا ان القوات الامنية لعبت دورا مهما في القضاء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني : نشاط خلايا داعش يتمركز في / 3 / مناطق في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني : نشاط خلايا داعش يتمركز في / 3 / مناطق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).