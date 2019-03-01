2019/03/01 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انطلاق تظاهرات للايزيديين تنديدا بمجزرة اعدام الفتيات في منطقة الباغوز

01/03/2019 15:29:00 PM |

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واع / مكتب نينوى / م .خ

تظاهر العشرات من الآيزيديين، الجمعة، في ناحية سنوني شمالي العراق تنديدا بمجزرة اعدام الفتيات في منطقة الباغوز السورية.

وذكر مصدر مجلي في نينوى ، إن عشرات الايزيديين خرجوا، بتظاهرة تنديدا بمجزرة الباغوز، مطالبين بالكشف عن باقي المختطفات الايزيديات".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق، ان قوات النخبة البريطانية قد عثرت أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل لـ"داعش" في سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة قتلن على أيدي عناصر التنظيم، فيما طالبت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، بإعادة جثامين النساء الايزيديات الـ50 اللاتي اعدمهن "داعش"، متعهدة بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.

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