الداخلية تبحث مع الإنتربول ملاحقة الارهابيين وتدريب كوادرها

2019/03/01 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، عقيل الخزعلي، والوفد المرافق له مقر الانتربول الدولي بمدينة ليون على هامش زيارته لجمهورية فرنسا.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الخزعلي "عقد سلسلة اجتماعات مهمة مع المسوولين الدوليين بالمنظمة، وقد تم بحث تطور التجربة العراقية في ملاحقة المجرمين والارهابيين وماتحقق في مجال الانتربول الوطني".كما بحث الجانبان "آليات الدعم الفني والتقني الذي ستقدمه المنظمة لوزارة الداخلية العراقية، حيث تكللت جهود وفد وزارة الداخلية بتحصيل ذلك ولمدة ثلاث سنوات".وناقشا أيضاً "التدريبات الاختصاصية والاجهزة الذكية المطلوبة بهذا الصدد، وفي الختام تم تكريم وفد الوزارة بدرع المنظمة".انتهى

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