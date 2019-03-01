العمل تطلق المسح الميداني للأسر في نينوى وصلاح الدين

2019/03/01 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة العمل المسح الميداني للأسر في نينوى وصلاح الدين.وذكر بيان للوزارة ان” قسمي حماية صلاح الدين ونينوى ، اطلقا المسح الميداني للشمول الجديد بالحماية الاجتماعية ، لما تبقى من الاسر المتقدمة من عام 2016 وقامت ملاكات القسمين بسحب القوائم الخاصة بالشمول لجميع الاقضية والنواحي.”.وكان وزير العمل قد اعلن خلال زيارته محافظتي صلاح […]

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