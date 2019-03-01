ملك الاردن يدعو لتغليب الحكمة والحوار بين الهند والباكستان

2019/03/01 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في اتصالين هاتفيين اليوم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التطورات الأخيرة على الساحة الهندية الباكستانية، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي.وأكد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصالين، أهمية تغليب لغة الحوار للحد من التوتر والتصعيد بين الهند والباكستان، حفظا لأمن واستقرار البلدين، معربا عن […]

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