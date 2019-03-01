بطالة الشباب في إيطاليا تسجل ثاني أعلى مستوى بمنطقة اليورو

2019/03/01 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع معدل البطالة بين الشباب في إيطاليا ليكون ثاني أعلى مستوى داخل منطقة اليورو، متخطياً نظيره في إسبانيا لأول مرة في أكثر من 10 سنوات.





وأوضحت البيانات الصادرة عن "يوروستيت"، اليوم الجمعة، أن نسبة الشباب الإيطالي العاطل عن العمل زاد إلى 33% في يناير الماضي من مستوى 32.6% المسجلة في يناير 2018.





وفي المقابل فإن نسبة الشباب العاطل عن العمل في إسبانيا تراجع عند 32.6% في شهر يناير الماضي، من مستوى 36.1% في الشهر المماثل من 2018.





ومنذ 2008 فإن معدل البطالة للشباب تحت سن الـ25 في إسبانيا كان أعلى من نظيره في إيطاليا.





ولاتزال اليونان هي أكثر دول منطقة اليورو من حيث البطالة بين الشباب والتي وصلت إلى 39.1%.





وفي عام 2013 كان هناك نحو 56% من الشباب صغير السن في إسبانيا يتطلع إلى العمل في حين أنهم كانوا غير قادرين على إيجاد وظائف، ومقابل معدل 40% داخل إيطاليا.





وفي يناير الماضي سجل إجمالي معدل البطالة في إيطاليا وإسبانيا 10.5% و14.1% على الترتيب.





وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1383 دولار.





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