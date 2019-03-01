قيادي بقوات سوريا الديمقراطية يتوقع معركة فاصلة مع داعش اليوم

2019/03/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت قوات سوريا الديمقراطية / قسد/أن تشن اليوم الجمعة “معركة شرسة” على مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين بداخل آخر جيب لهم في شرق سوريا.وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، “إن قواته تتوقع معركة شرسة مع مقاتلي تنظيم داعش في آخر جيب يتحصنون به في شرق سوريا”.وأضاف بالي أن مقاتلي “داعش” لا […]

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