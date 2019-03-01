الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف

2019/03/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة لمشاورات السلام، خالد اليماني، اليوم الجمعة، المبعوث الأممي إلى اليمن، الجنرال مايكل لوليسجار، اتخاذ موقف حازم تجاه "سلوك المماطلة والتعنت للمليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

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