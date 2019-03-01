هذا ما تمناه نتنياهو من جورج وايا

2019/03/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الصداقة بين ليبيريا وإسرائيل متينة، وأن الرئيس وايا إنسان ساحر ومحب لإسرائيل.

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