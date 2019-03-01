2019/03/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيتوجه بزيارة إلى الرياض ويلتقي خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف يزور السعودية ويلتقي العاهل سلمان بن عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف يزور السعودية ويلتقي العاهل سلمان بن عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).