2019/03/01 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… فوجئ سكان بلدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتحولها رسميا، وخلال يومين فقط، إلى جزيرة، وذلك بعد أن ضربتها عاصفة قوية صاحبها هطول أمطار.وأدى هطول الأمطار المستمر إلى فيضان اجتاح ضفتي نهر “الروسي”، البالغ طوله 100 كيلومتر، بحيث لم يعد من الممكن الوصول إلى بلدة غورنفيل إلا بواسطة القوارب.وأدت مياه الفيضان والأمطار إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة طبيعية تحول بلدة أميركية إلى جزيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة طبيعية تحول بلدة أميركية إلى جزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).