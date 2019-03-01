وزير الاقتصاد الياباني: نسعى لبدء المحادثات التجارية مع واشنطن قريباً

2019/03/01 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعرب وزير الاقتصاد في اليابان عن رغبته في بدء المحادثات التجارية الثنائية لبلاده مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، بعد انتقاد الرئيس الأمريكي أمس ما اعتبره سنوات التجارة غير العادلة.





وصرح دونالد ترامب بأنه على مدار سنوات واليابان ترسل ملايين السيارات داخل الولايات المتحدة، مضيفا: "وكما تعلمون أن ذلك لم يكون أمر عادل تماماً بالنسبة لبلادنا".





ويرى ترامب أن المحادثات مع اليابان بدأت بالفعل، "أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق جيد للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".





وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة قال وزير الاقتصاد الياباني أنه يريد بدء محادثات مع نظيره الأمريكي في أقرب وقت ممكن، "ولكننا مشغولان في الوقت الراهن"، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





ولم يمنح توشيمستيو موتيجي موعداً محدداً للمحادثات التي يعتزم إجرائها مع الجانب الأمريكي.





وكان الممثل التجاري الأمريكي أعلن في الأسبوع الجاري أن يخطط لزيارة اليابان في الشهر الجاري، وذلك في إطار تصريحاته للمشرعين في الولايات المتحدة.





وتحدث "روبرت لايتايزر" بشأن تعرض المزارعين الأمريكيين لمخاطر فقدان الحصة السوقية لصالح دول أوروبا والمحيط الهادئ.





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