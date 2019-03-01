وزير النقل يعلن صرف 200 مليون دينار لدعم نادي الزوراء

2019/03/01 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الجمعة ، عن صرف الدفعة الثانية من مستحقات النادي بمقدار 200 مليون دينار.

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