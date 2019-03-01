2019/03/01 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الليبي قد دخلت إلى منقطة أم الأرانب جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

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