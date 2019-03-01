2019/03/01 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن العودة من مالي، أمس الخميس، بعد أن تعرضت طائرته الرسمية لمشكلات فنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية ألمانيا يتأخر عن العودة من مالي بسبب عطل بالطائرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية ألمانيا يتأخر عن العودة من مالي بسبب عطل بالطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).