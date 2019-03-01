حركة البشائر تطالب الحكومة بتحسين الحالة المعيشية للمعلمين للارتقاء بالعملية التربويـة

2019/03/01 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت حركة البشائر الشبابية شريحة المعلميـن والملاكات التعليمية والتدريسية ، بمناسبة عيد المعلم الأغر .وذكرت الحركة في بيان صحفي ” في هذا اليوم الذي يشكل علامة مضيئة في سماء العلم والمعرفة ، تحتفي الحركة بيوم المعلم وهي تدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تربية وتعليم أبنائنا وتنشئتهم على حب العلم والتعلم ليُصبحوا […]

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