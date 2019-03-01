21 ايزيدي وإيزيدية يصلون سنجار اليوم.. لأول مرة بعد أربع سنوات من خطف داعش لهم في سوريا

2019/03/01 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دلو هسكاني من المؤمل أن يصل اليوم الجمعة 21 ايزيدي وإيزيدية (18 طفلا، 3 نساء) الى مركز قضاء “سنجار” في محافظة نينوى شمال العراق، قادمين من سوريا التي قضوا فيها اكثر من اربع سنوات في سجون تنظيم داعش، بعد أن تم تحريرهم على أيدي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من منطقة الباغوز آخر […]

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