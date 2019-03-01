جهاز مكافحة الإرهاب يعلّق على حادثة شجار بين ٣ ضباط

2019/03/01 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علق جهاز مكافحة الارهاب، الجمعة، على حادثة المشادة بين ضابطين من شرطة كركوك وضابط من جهاز مكافحة الارهاب، قائلا إن الحادثة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تعود الى اكثر من سنة، وهدفها تشويه سمعة ضباط الجهاز.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (1 اذار […]

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