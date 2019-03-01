إصابة طفلة بنيران مرتزقة الجيش السعودي في صعدة

2019/03/01 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت طفلة بجروح، اليوم الجمعة، بنيران مرتزقة الجيش السعودي في إحدى المديريات الحدودية بصعدة.وأفادت "المسيرة نت" بإصابة طفلة بنيران مرتزقة الجيش السعودي بإحدى القرى الحدودية

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