2019/03/01 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدهش إعلان صداقة بين شابين هندي وباكستاني في دبي رواد شبكة الإنترنت، بسبب فرادته على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي.ونشر الشابان على موقع ريديت صورة لهما

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