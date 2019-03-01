ماذا تعرف عن غرفة

2019/03/01 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت في تقرير لها، إنه" يمكن لمن يدخل "غرفة الصمت"، سماع دقات قلبه وطقطقة عظامه بوضوح، مؤكدة، أنه" رغم الهدوء في الغرفة التي بلغت تكلفتها مليون وخمسمائة دولار أمريكي، فإن من يدخلها لا يتمكن من البقاء فيها أكثر من 45 دقيقة بشكل متواصل".

وأضاف تقرير الصحيفة، أن" مايكروسوفت تستخدم غرفة الصمت لضبط دقة أصوات بعض منتجاتها، مثل سماعات الرأس، ونقرة زر الفأرة، من أجل أن تكون مثالية ومريحة للمستهلكين".

وأشارت الصحيفة بحسب تقريها، انه" من دخلوا إلى الغرفة شكوا الانزعاج، مبينه، أن" هذا الانزعاج كان مصدره الوحيد صوت النفس الخاص بهم، أو ضربات قلوبهم المتواصلة".

انتهى..م.ر

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