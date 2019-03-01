عبد المهدي يجري اتصالا هاتفيا مع السيسي ويعزي بحادثة المحطة

2019/03/01 | 16:59

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بغداد – عراق برس- 1 آذار / مارس:اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري السيد عبدالفتاح السيسي ، جدد خلاله تعازيه ومواساته للحكومة وللشعب المصري الشقيق وتعاطفه مع ذوي ضحايا حادث اصطدام احد القطارات في محطة رمسيس بمدينة القاهرة ،

وأكد ، ان” مايصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي” ، سائلا الباري جلّ شأنه ان يتغمد ضحايا الحادث المأساوي بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل .واعرب رئيس مجلس الوزراء في الوقت نفسه عن تطلعه في ان يسهم تبادل الزيارات بين المسؤولين العراقيين والمصريين بتعزيز اواصر التعاون بين الشعبين والبلدين الشقيقين .



انتهى أح

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