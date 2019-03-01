الاتصالات تدعو الشركات العالمية للاستثمار في العراق

2019/03/01 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الاتصالات المؤسسات العالمية الى المشاركة بشكل فعال في انجاز وانضاج المشاريع داخل العراق من خلال الخبرات والامكانيات الفنية والمالية التي يمتلكها البنك الدولي .وبحث وزير الاتصالات نعيم الربيعي ، على هامش مشاركته في مؤتمر MWC الذي عقد في مدينة برشلونة الاسبانية ، مع ممثلة البنك الدولي بثينا جورمازي ومدير التنمية الرقمية في […]

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