المنتخب الاولمبي يعسكر في اربيل استعدادا للتصفيات الاسيوية

2019/03/01 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل المنتخب الأولمبي اليوم معسكرا تدريبيا مغلقا في مدينة اربيل تحضيرا لتصفيات آسيا ‏التي ستنطلق الشهر الجاري في إيران، ويستمر لمدة ستة ايام.‏ وقال المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي عباس عبيد لوكالة وطن للانباء ان ‏المنتخب الاولمبي وصل الى مدينة اربيل وسيخوض مرانه الأول اليوم ويستمر معسكره حتى ‏السادس من الشهر الجاري، ويتضمن خوض ثلاث مباريات […]

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