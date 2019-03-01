التحضير لمؤتمر إسلامي لإعادة اعمار العراق

2019/03/01 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ان الأمانة العامة تعمل لتنظيم مؤتمر إعادة الإعمار في العراق، من خلال التشاور مع الحكومة العراقية وبقية الدول الأعضاء، لاتخاذ ما يلزم من تحضيرات، وحشد الموارد المالية اللازمة.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار (50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم.واعرب العثيمين في كلمة له عن حرص المنظمة على استقرار العراق وأمنه وازدهاره، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تعمل جاهدة لتنظيم مؤتمر إعادة الإعمار في العراق، من خلال التشاور مع الحكومة العراقية وبقية الدول الأعضاء، لاتخاذ ما يلزم من تحضيرات، وحشد الموارد المالية اللازمة.وشهدت الجلسة الافتتاحية، تسليم الرئاسة من جمهورية بنغلادش رئيس الدورة السابقة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية، وتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد (الإمارات رئيسا، وأفغانستان وأوغندا وفلسطين نواباً للرئيس، وبنغلاديش مقرراً).

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