2019/03/01 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تظاهر العشرات من الآيزيديين، الجمعة، في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل تنديدا بمجزرة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تظاهرة للأيزيديين في سنجار ومطالبة باعادة الجثامين) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
تظاهر العشرات من الآيزيديين، الجمعة، في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل تنديدا بمجزرة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تظاهرة للأيزيديين في سنجار ومطالبة باعادة الجثامين) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تظاهرة للأيزيديين في سنجار ومطالبة باعادة الجثامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).