تظاهرة للأيزيديين في سنجار ومطالبة باعادة الجثامين

2019/03/01 | 17:13

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بغداد- العراق اليوم:

تظاهر العشرات من الآيزيديين، الجمعة، في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل تنديدا بمجزرة...





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