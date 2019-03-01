الحلبوسي يستنكر تفجير الموصل

2019/03/01 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة الاعتداء الإرهابي

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