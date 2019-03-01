ليبيا...هل يصمد اتفاق حفتر والسراج أمام امتحان الزمن

2019/03/01 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر التوصل إلى اتفاق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة.

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