خبير: نقل مكتب شركة النفط الفنزويلية إلى موسكو لا يؤثر على أوروبا

2019/03/01 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المجموعة المعنية بالموارد الطبيعية والسلع في وكالة التصنيف "فيتش"، دميتري مارينتشينكو، اليوم الجمعة، أن نقل مكتب شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة من العاصمة البرتغالية إلى موسكو له تأثير رمزي، لأن الشركة لا تملك أصولاً مهمة في أوروبا.

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