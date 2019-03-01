محلل سياسي: أهداف أمريكا من دعم الأردن خدمة إسرائيل

2019/03/01 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي الأردني ليث شبيلات، إن المبادرة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الأردن تهدف لخدمة إسرائيل في المقام الأول.

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