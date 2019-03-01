ساحة التحرير في بغداد  تشهد تظاهرة حاشدة للايزيديين للتنديد بقطع روؤس خمسين فتاة ايزيدية

2019/03/01 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ نصر حاجي بمشاركة واسعة من حشود عراقية متنوعة؛ احتضنت ساحة التحرير في بغداد تظاهرة حاشدة للتنديد بما قام به تنظيم داعش الارهابي من قطع لروؤس اكثر من خمسين فتاة وامراة ايزيدية في مدينة الباعوز السورية.وفي تصريح خاص ل” ايزيدي 24″ قال الناشط المدني حكمت بشير ” لقد شاركت جماهير غفيرة ومن كل […]

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