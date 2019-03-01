الانبار تخصص ميزانية مالية لإعادة اعمار المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية

2019/03/01 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مجلس محافظة الانبار، الجمعة،عن تخصيص ميزانية مالية لإعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات العسكرية والارهابية في المناطق الغربية للمحافظة .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” مجلس محافظة الانبار خصص خلال جلسته الرابعة المنعقدة في مدينة الرمادي، خصص ميزانية مالية لإعادة اعمار الدوائر الحكومية […]

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