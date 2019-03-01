2019/03/01 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليكم مع بيداء السراي "عائله ابوكرار"1-3-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Chhgd7KiDB4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليكم مع بيداء السراي "عائله ابوكرار"1-3-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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