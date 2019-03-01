2019/03/01 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم يتلقى كتاباً من الاتحاد الآسيوي يؤكد ضرورة نيل مدربي الدوري العراقي الممتاز شهادة برو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي لكرة القدم يتلقى كتاباً من الاتحاد الآسيوي يؤكد ضرورة نيل مدربي الدوري العراقي الممتاز شهادة برو) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي لكرة القدم يتلقى كتاباً من الاتحاد الآسيوي يؤكد ضرورة نيل مدربي الدوري العراقي الممتاز شهادة برو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).