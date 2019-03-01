الخلاف الباكستاني الهندي ينتقل إلى أبوظبي

2019/03/01 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير خارجية باكستان محمود قريشي، اليوم الجمعة، عدم مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بالإمارات، احتجاجاً على مشاركة نظيره الهندي سوشما ساواراج.وأوضح قريشي، في

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