2019/03/01 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تفجير السيارة المفخخة في مدينة الموصل، مساء امس الخميس، فيما دعا الى "تعزيز" اعداد القوات الامنية والجهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو لتعريز الجهد الاستخباري للقضاء على خلايا داعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو لتعريز الجهد الاستخباري للقضاء على خلايا داعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).