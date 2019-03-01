الخارجية تصدر بياناً بشأن مناشدة طلاب عراقيين في جورجيا

2019/03/01 | 17:30

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الخارجية، انها تلقت مناشدة جمع من الطلاب العراقـيِّين ممَّن يدرسون في جورجيا أن تتدخل لمُ...

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