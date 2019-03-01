ادارة الزوراء ترفض استقالة مدير فريق الكرة

2019/03/01 | 17:30

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، الجمعة، رفض استقالة مدير فريق الكرة عبد الكريم عبد الرزاق من من...

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