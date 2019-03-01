2019/03/01 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ادارة الزوراء ترفض استقالة مدير فريق الكرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلنت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، الجمعة، رفض استقالة مدير فريق الكرة عبد الكريم عبد الرزاق من من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ادارة الزوراء ترفض استقالة مدير فريق الكرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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