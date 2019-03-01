الحلبوسي يدعـو الى تعزيز عناصر القوات الامنيـة في المناطق المحـررة

2019/03/01 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوتـه إلى تعزيز أعداد القوات الأمنية في المناطق المحررة ، لا سيما أفراد الشرطة المحلية ، وتمكين أبناء هذه المناطق من الاسهام في مسك الأرض لحفظ الأمن ، فضلا عن تعزيز الجهد الاستخباري للقضاء على الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الاستقرار .وأدان الحلبوسي في بيان صحفي ، الاعتداء […]

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