2019/03/01 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 1 آذار / مارس: اعلنت وزارة الخارجية ، الجمعة ، انها تلقت مناشدة جمع من الطلاب العراقـيِّين ممَّن يدرسون في جورجيا أن تتدخل لمُساعَدتهم في تجديد جوازاتهم المُنتهية، وتجديد إقامة بعضهم الآخر.

واردفت ” نود أن نُبلغكم وبخُصُوص تجديد جوازات السفر فإنَّ سفارة العراق في جورجيا سارعت بمفاتحة مركز الوزارة؛ للنظر في إمكانيّة إرسال فريق من وزارة الداخليَّة لإصدار، وتجديد جوازات السفر المُنتهِية للعراقيِّين المُقيمين في جورجيا من دون أن يتكبَّدوا عناء السفر إلى بغداد، أو ينشغلوا عن دراستهم بالمُراجَعة وقد فاتحنا *بدورنا* وزارة الداخليّة بصفتها معنيّة بهذا الشأن، وتفاعلت مع مُقترَحنا، وشكّلت وفداً إلى جورجيا، وبدورها تعمل وزارة الخارجيّة على تحصيل سمات دخول للوفد، كما ان وزارة الخارجية تتابع موضوع منح وتجديد الاقامات للجالية العراقية مع الجانب الجورجي، كما أن السفارة على تواصل مستمر مع الطلاب وابناء الجالية عبر التنسيق معهم بصورة مباشرة”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلاب العراق في جورجيا يناشدون بغداد التدخل لمُساعَدتهم بتجديد جوازاتهم) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلاب العراق في جورجيا يناشدون بغداد التدخل لمُساعَدتهم بتجديد جوازاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).