اتفاقية تعاون امني بين وزارة الداخلية والانتربول الدولي

2019/03/01 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة الداخليـة مع منظمة الانتربول الدوليـة اتفاقيـة تعاون في آليات الدعم الفني والتقني الذي ستقدمه المنظمة لوزارة الداخلية العراقية ،لمدة ثلاث سنوات .وبحث الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي مع المسوولين الدوليين في المنظمة بمقرها بمدينة ليون الفرنسية ، تطور التجربة العراقية في ملاحقة المجرمين والارهابيين وماتحقق في مجال الانتربول الوطني ، كما […]

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